Sickte. Drei befreundete Familien pflanzten 79 hochstämmige Obstbäume auf einer Streuobstwiese. Und dabei soll es nicht bleiben.

Kaiser Wilhelm, Gravensteiner, Gute Luise, Geflammter Kardinal und Fürst Bismarck – dies sind nur einige der Namen traditioneller und mitunter regionalspezifischer Obstsorten, denen Sickter Bürger mit Unterstützung des Landkreises Wolfenbüttel sowie der Stiftung Zukunftsfonds Asse durch die Anlage einer Streuobstwiese in der Niedersickter Feldmark wieder mehr Geltung verschaffen möchten. Von dem Projekt berichtet Mitorganisatorin Iris Bormann.

Nachdem sie bereits im vergangenen Jahr 560 heimische Sträucher als Heckenumrandung für das ehemalige Feldstück gepflanzt hatten, kam nunmehr durch die Pflanzung von 79 hochstämmigen Obstbäumen das Herzstück des Projektes hinzu. Hierbei achteten die Organisatoren, drei befreundete Sickter Familien, dem Bericht zufolge auf eine möglichst große Vielfalt, wodurch in Zukunft Pflaumen neben Quitten, Birnen, Kirschen sowie unterschiedlichen Apfelsorten stehen werden.

Organisatoren wollen die Biodiversität fördern

Neben der Vorfreude auf die erste Ernte sei es dem Projektteam besonders wichtig gewesen, einen Beitrag zur Artenvielfalt in der Gemeinde Sickte zu leisten: „Streuobstwiesen bieten Hunderten von Tierarten – Vögeln, Amphibien, Säugetieren und natürlich einer Vielzahl an Insekten – einen Lebensraum, den sie auch in ländlichen Gegenden aufgrund dominierender Monokulturen sowie wenig naturnah gestalteter Gärten immer seltener finden“, so Ortsheimatpfleger Stefan Bormann, der einer der Initiatoren des Projektes ist. Zudem erfahre eine alte Kulturlandschaftsform, die noch in den Nachkriegsjahrzehnten prägend für das Braunschweiger Land gewesen sei, eine Renaissance.

Voraussichtlich im kommenden Jahr soll als letzter Schritt ein Saatgut heimischer Blumen ausgebracht werden, was einen weiteren elementaren Beitrag zur Biodiversität leisten werde.

red