Wolfenbüttel. Die Tat geschah im Schladener Lilienweg. In Uehrde stoppte die Polizei einen berauschten Autofahrer. Der Polizei-Überblick.

Eine Streife der Polizei Schöppenstedt hat am Montag gegen 21.30 Uhr einen 27-jährigen Fahrer eines VW Golf in der Uehrder Ortschaft Barnstorf kontrolliert. Während der Kontrolle ergaben sich Auffälligkeiten, die für eine mögliche Beeinflussung durch Drogen sprechen könnten, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Der Mann wurde auf diesen Verdacht angesprochen und gab den Konsum von Marihuana zu. Es wurde eine Blutprobe entnommen und ein Verfahren eingeleitet.

Diebe stehlen Kletterwand von Spielturm

Von einem öffentlichen Spielplatz in Hornburg haben Unbekannte zwischen dem 27. November und dem 8. Dezember eine Kletterwand eines dort aufgestellten Spielturms abgeschraubt und gestohlen. Es entstand dabei Sachschaden von etwa 150 Euro. Die Polizei Schladen sucht Zeugen unter (05335) 929660.

red