Remlingen. Das Überleben des Ortsvereins war ungewiss. Nun aber wurde die Neu-Remlingerin Julia Lehmann zur neuen Vorsitzenden gewählt.

Der DRK-Ortsverein Remlingen, Klein und Groß Biewende hatte zur Jahreshauptversammlung in das Dorfgemeinschaftshaus Remlingen eingeladen. Vorsitzende Sieglinde Eberhard begrüßte neben 22 Mitgliedern Friederike Schwieger vom DRK-Kreisverband Wolfenbüttel, Bürgermeister Horst Rollwage und Ortsvertrauensperson Chantal Gutacker. Die große Erleichterung war Eberhard anzusehen, dass der DRK-Ortsverein Remlingen, Klein und Groß Biewende doch nicht aufgelöst werden muss. Seit dem Frühjahr wurde versucht, Ehrenamtliche zu finden. „Die Suche hat sich gelohnt, es wurde ein junges Team gefunden, das bereit ist, Verantwortung zu übernehmen“, freute sich Eberhard. Sie habe unter anderem Gespräche mit Julia Lehmann geführt, die erst seit einem Jahr in Remlingen wohnt.

Eine der wichtigsten Aufgaben ist die Blutspende

Um den neuen Vorstandsmitgliedern einen Überblick über die vielen Aktivitäten zu geben, ging Sieglinde Eberhard in ihrem Rückblick zunächst auf Henry Dunant ein, der als Begründer des Internationalen Roten Kreuzes gilt. Dunant hatte 1859 die schrecklichen Zustände unter den Verwundeten nach der Schlacht von Solferino in Italien erlebt und darüber ein Buch geschrieben, das zur Gründung dieser Organisation führte.

Die Blutspende war und ist eine der wichtigsten Aufgaben. Es wurden insgesamt 84 Blutspendetermine durchgeführt mit rund 6500 Spendern. Der letzte Termin war am 20. September 2022, bei dem Monika Ruhkopf für ihre 70. Blutspende geehrt wurde. Ab 2024 sollen wieder Blutspendetermine angeboten werden. „Das waren unsere Aktivitäten. Es bleibt euch überlassen, was für Ideen ihr habt“, so Eberhard.

Abschließend wies Eberhard noch auf das Sozio-Med-Mobil hin, das seit vier Jahren nur in der Samtgemeinde Elm-Asse angeboten wird. Ältere Menschen können kostenlos zu den Ärzten und Apotheken gefahren werden. Ansprechpartner als „Kümmerer“ ist Hartmut Eberhard.

Lehmann: „Von Vereinsführung habe ich keine Ahnung“

Wichtigster Tagesordnungspunkt war die Wahl eines neuen Vorstandes. Unter der Leitung von Bernd Wachsmuth wurde Julia Lehmann zur neuen Vorsitzenden gewählt. Stellvertretende Vorsitzende ist Jessica Rösner, Schriftführerin Ismoni Kräft, Beisitzer sind Silvia Pannek und Konstantin Lehmann. Hartmut Eberhard wurde als Kassenwart wiedergewählt. Neue Kassenprüferinnen sind Anne Thiel und Regina Fingerhut. Alle Wahlen erfolgten einstimmig. Julia Lehmann bedankte sich für das Vertrauen: „Von Vereinsführung habe ich keine Ahnung, aber ich traue mich.“