Wolfenbüttel. Der neue Regionalkrimi von Autor Uwe Brackmann spielt aber auch an Schauplätzen in Wolfenbüttel, Wolfsburg und Bad Harzburg.

Diebstahl, Polizei, Verdächtige, akribische Recherche: Regionalroman-Autor Uwe Brackmann hat seinen 49. Krimi mit dem Titel „Kunstraub in Vorsfelde“ am Wochenende einem breiten Publikum vorgestellt und es im Schmidt-Terminal in Wolfenbüttel mit einer Lesung erfreut. Mit ihm auf der Bühne stand sein Begleiter Mark Beerell, Singer-Songwriter aus Wolfenbüttel. Das Duo harmonierte dabei bestens und nahm sich zwischen den Darbietungen gern mal ganz zur Freude der Zuhörenden humorvoll auf die Schippe. Es war die letzte Veranstaltung in diesem Jahr im Schmidt-Terminal. Weiter geht es dann am 25. Januar 2024, versprach Organisatorin Walburga Schmidt.