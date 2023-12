Wolfenbüttel. Die Mansfeld-Löbbecke-Stiftung betreut vor allem Kinder mit psychiatrischen Erkrankungen. Wie das Leben abseits der Familie läuft.

Die Mansfeld-Löbbecke-Stiftung mit Sitz in Wolfenbüttel betreut und fördert Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit psychischen und psychosomatischen Erkrankungen. Zurzeit leben 225 Heranwachsende in individuellen Wohnangeboten der Stiftung. Im Interview erläutert Vorstandsvorsitzende Christiane Redecke, welche Nöte zur Gründung vor 190 Jahren führten – und wie die Kinder und Jugendlichen heute in den Wohnangeboten leben.