Wolfenbüttel. Sonntagmittag hat sich der Unfall in Wolfenbüttels Zentrum ereignet. Der 46-jährige Fußgänger kam ins Krankenhaus.

Im Wolfenbütteler Stadtzentrum hat es am Sonntagmittag einen Verkehrsunfall gegeben. Wie die Polizei schreibt, fuhr gegen 12 Uhr eine 30-jährige Autofahrerin eines VW Polo einen 46-jährigen Fußgänger an. Die Frau wollte an der Einmündung Holzmarkt/Breite Herzogstraße nach links abbiegen. Dabei übersah sie einen 46-jährigen Fußgänger, welcher die Breite Herzogstraße an der dortigen Ampel, die gerade Grün zeigte, überquerte. Es kam zu einer Kollision, bei der der Mann leicht verletzt wurde. Er kam mit einem Rettungswagen in das örtliche Krankenhaus. Angaben zur Schadenshöhe sind unbekannt.

red