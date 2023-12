Schöppenstedt. Bürgern der Samtgemeinde Elm-Asse wird bei Fragen nun immer dienstags vor Ort geholfen. Die Nord/LB hat dafür Räume bereitgestellt.

Gibt es eigentlich gerade attraktive Förderprogramme für Photovoltaikanlagen? Ich hätte eine Geschäftsidee, wo in der Samtgemeinde könnte ich sie umsetzen und wer hilft mir? Oder einfach nur: Wann ist der nächste Markttag in Schöppenstedt? All dies seien Fragen, für die die Bürgerinnen und Bürger der Samtgemeinde Elm-Asse ab sofort eine Anlaufstelle hätten, schreibt die Samtgemeindeverwaltung in einer Mitteilung und weist auf die neue Bürgeranlaufstelle hin: In den Räumlichkeiten der Nord/LB, direkt auf dem Marktplatz in Schöppenstedt, sitzen immer dienstags von 15 bis 18 Uhr Experten bereit, um Fragen zu den verschiedensten Themen zu beantworten.

„Wir freuen uns sehr, dass uns die Nord/LB in ihrer Schöppenstedter Niederlassung Räumlichkeiten zur Verfügung stellt. Wir hatten die Idee, den Menschen in unserer Samtgemeinde ohne viel Aufwand Hilfe anbieten zu können. Einfach vorbeikommen und im direkten Gespräch seine Frage loswerden. Dabei ist es egal, ob ich aus Remlingen, Hedeper oder Kneitlingen komme“, erläutert Samtgemeindebürgermeister Dirk Neumann das Prinzip der neuen Anlaufstelle.

Klimamanager, Bürgermeisterin und Wirtschaftsförderung

Zunächst stehen den Bürgerinnen und Bürgern der Mitteilung der Samtgemeinde zufolge folgende Ansprechpartner zur Verfügung:

Jeden ersten Dienstag im Monat beantworten die Klimamanager der Samtgemeinde Elm-Asse, Florian Hamel und Christoph Gent, Fragen rund um aktuelle Förderprogramme, beispielsweise für energetische Sanierungen oder Photovoltaikanlagen. Dabei geht es vor allem darum, den Leuten die richtigen Kontakte für ihr Anliegen zu vermitteln. „Wir können den Bürgern viel Telefoniererei und Rennerei ersparen, bei uns bekommen sie alle relevanten Informationen aus erster Hand“, so Florian Hamel.

An jedem zweiten Dienstag gibt es ab sofort eine Sprechstunde bei Schöppenstedts Bürgermeisterin Andrea Föniger. Hier können Schöppenstedts Bürgerinnen und Bürger alles loswerden, was ihnen auf der Seele brennt. Vielleicht will sich die eine oder der andere ja auch beim Wochenmarkt engagieren oder ehrenamtlich helfen? Andrea Föniger hat für alle ein offenes Ohr

Jeder dritte Dienstag steht im Zeichen der Wirtschaft und richtet sich vor allem an Unternehmer. „Wir können zu Förderprogrammen für Ihren Betrieb sprechen, oder beispielsweise auch bei der Unternehmensnachfolge behilflich sein“, erläutert der Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung des Landkreises Wolfenbüttel, Dr. Claudius Schiller, das Angebot.

Filiale der Nord/LB in Schöppenstedt bleibt

Durch die neue Anlaufstelle sei es also möglich, einfach beim Geldabheben noch ein paar drängende Fragen zu klären. Und genau das, das Geldabheben, werde in Schöppenstedt auch künftig bei der Nord/LB möglich sein, heißt es in der Mitteilung der Samtgemeinde Elm-Asse. „Wir hören immer wieder von Gerüchten, dass wir unsere Schöppenstedter Filiale schließen könnten. Das stimmt nicht! Es gibt ein klares Bekenntnis der Geschäftsleitung zum Standort Schöppenstedt. Darum haben wir auch gerne unsere Räumlichkeiten für die Anlaufstelle zur Verfügung gestellt“, berichtet Filialleiterin Bianca Hinze.

Worte, die Schöppenstedts Stadtdirektor Rainer Apel gerne hört: „Ich bin froh, dass wir einen Anlaufpunkt schaffen konnten, der wieder mehr Leben in die Innenstadt bringt. Ich hoffe, dass sich durch das Angebot zusammen mit den Bürgerinnen und Bürgern auch neue Ideen ergeben, wie wir die Orte in der Samtgemeinde Elm-Asse attraktiv gestalten können.“

