Achim. Selbst am Nikolaustag stand er noch auf seinem Nest und blickte auf die Straße Am Hellebach in Achim: Der Storch. Aber nun ist er weg.

Spaziergänger trauten in Achim ihren Augen kaum: Der Storch ist immer noch da? Hat er seinen Abflugtermin verpasst? Tatsächlich steht er auf seinem Nest, in dem er in diesem Sommer mit seiner Partnerin Junge groß gezogen hat. Seine Familie ist längst abgeflogen. Da diese Störche nicht besendert sind, weiß auch niemand, wohin sie geflogen sind. Anders ist es bei der Storchendame Anka, die im Sommer in Bühne bei Hornburg ausgewildert wurde. Sie trägt einen Sender. Daher ist bekannt, dass sie derzeit in der Camargue im Süden Frankreichs angekommen ist.