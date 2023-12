Wolfenbüttel. Zwei Männer hatten die Tanne geschultert. Als die Polizei auftauchte, flohen sie. Nicht die einzige kuriose Meldung aus Wolfenbüttel.

Mit einem gestohlenen Tannenbaum hat die Polizei zwei 32 und 35 Jahre alte Männer am Harztorwall in Wolfenbüttel erwischt. Der Diebstahl ereignete sich demnach am Sonntag gegen 4.30 Uhr. Die beiden seien einer Funkstreife aufgefallen, weil sie den 2,5 bis 3 Meter großen Baum geschultert hatten. Als die Polizei sie entdeckte, legten sie den Baum ab, um zu fliehen – vergebens. Bei der Befragung hätten sie angegeben, den Baum gefunden zu haben.