Wolfenbüttel. Nadelfestes Grün ist der Topseller bei den Weihnachtsbaum-Verkäufen. Doch bei den Preisen gibt es eine Überraschung.

Fichte, Nordmann-, Edeltanne – Topfwaren, selbst geschlagen oder vom Baumarkt: Wer sich in diesem Jahr einen Weihnachtsbaum zulegen will, muss im Vergleich zum vergangenen Jahr etwas tiefer in die Tasche greifen. Mit einem Meterpreis für Nordmanntannen von 21 bis 29 Euro, für Blaufichten von 13 bis 18 Euro und für Rotfichten von 10 bis 15 Euro ist laut Bundesverband der Weihnachtsbaumerzeuger zu rechnen.