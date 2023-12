Wolfenbüttel. McDonald‘s an der Gebrüder-Welger-Straße in Wolfenbüttel ist schon bald wieder geöffnet. So laufen die Renovierungsarbeiten.

Wer an der Gebrüder-Welger-Straße vorbeikommt, sieht, dass die Arbeiten bei McDonald‘s auf Hochtouren laufen. Und tatsächlich: Der McDonald‘s-Standort in Wolfenbüttel soll schon bald wieder geöffnet werden. Mit neuem Konzept.