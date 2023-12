Wolfenbüttel. Es ist nich einfach, mit „Diabetes Typ 1“ zu leben. Die neue Selbsthilfegruppe will in Wolfenbüttel Betroffene zueinander führen.

Es sind schon große Herausforderungen für eine Familie und ihren Freundeskreis, wenn sich herausstellt, dass ein Kind an Diabetes Typ 1 erkrankt ist. Katrin Hellemann, deren 16-jährige Tochter an dieser Erkrankung leidet, hat für den Bereich Wolfenbüttel eine Selbsthilfegruppe gegründet. Denn sie weiß, was die Diagnose „Diabetes Typ 1“, für Kinder, Jugendliche, die ganze Familie und oft auch für den Freundeskreis bedeutet.