Wolfenbüttel. Die Mannschaft der Schule am Teichgarten kann dank des Geldsegens weitermachen. Wie die Spende zusammenkam, ist durchaus ungewöhnlich.

Mit einem symbolischen Scheck über 2000 Euro waren Bürgermeister Ivica Lukanic und Stadtrat Thorsten Drahn am vergangenen Dienstag zu Besuch in der Schule am Teichgarten bei Rektorin Carmen Grüne. Das Geld stammt aus dem Benefizevent beim zweiten Wolfenbütteler Nachtlauf und ist für das inklusive Mädchenfußballteam der Schule bestimmt. Zehn Mädchen ab der 6. Klasse sind dort aktiv und treffen sich donnerstags für zwei Stunden zum Fußball. Mit dem Geld soll ein professionelles Training sichergestellt werden. Dies berichtet die Stadt in einer Pressemitteilung.

Fast 1200 Kilometer legen die Läufer zurück

Der zweite Wolfenbütteler Nachtlauf fand im Rahmen der BeachDays 2023 am 1. Juli, von 20-23 Uhr, rund um den Stadtgraben statt. Es beteiligten sich 69 Personen, die in drei Stunden – trotz zwischenzeitlichem Nieselregen – erstaunliche 936 Runden (insgesamt 1170 Kilometer) zurücklegten. In den Spendentopf floss nicht nur die Startgebühr in Höhe von 3 Euro, sondern noch 1 Euro je erlaufener Runde durch die Stadt. Zahlreiche Läuferinnen und Läufer stockten die Startgebühr auch freiwillig auf oder warfen etwas in die aufgestellte Spendenbox – so kamen weitere 145 Euro dazu. Am Ende summierte sich alles auf 1326 Euro, die auf die nun zur Verfügung gestellten 2000 Euro aufgerundet wurden.

Das Training übernehmen die „Löwenkickers“

Carmen Grüne, als Schulleiterin der Schule am Teichgarten und ehemalige Trainerin der Mädchen-Fußball-AG, freute sich über die Spende, die die Weiterführung dieses inklusiven Mädchenfußballteams für die nächsten sechs Monate ermöglicht. Denn zusätzlich konnte der Mitteilung zufolge durch das Netzwerk der Sportabteilung auch Hilfestellung bei der Trainersuche geleistet werden. So sei der Kontakt zu den „Löwenkickers“ (Torsten Sümnich/Christoph Taute) hergestellt worden, und somit sei sichergestellt, dass das Training der Mädchen nicht nur finanziell, sondern auch durch die Betreuung von qualifiziertem Personal wieder aufgenommen werden kann. Und vielleicht findet sich das eine oder andere Talent ja bald im Kader eines Mädchenfußballteams in der Region wieder.

