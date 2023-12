Wolfenbüttel. Rund 600 Kilometer Straßen werden in Stadt und Landkreis Wolfenbüttel fahrtüchtig gehalten.

Die Wetterprognosen werden kontinuierlich verfolgt. Irgendwann ertönt das Rufzeichen. Je nach Wetterlage. Meist so gegen zwei Uhr in der Nacht. Und dann müssen sie raus, die Männer des Winterdienstes in der Stadt und im Landkreis Wolfenbüttel. Für die geht es dann zunächst mit dem eigenen Auto über noch nicht geräumte Straßen zur Arbeit auf den Schneepflug.