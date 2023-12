Sickte. Handgemachtes für Klein und Groß steht beim Familien-Conceptstore „petiteTilda“ in Sickte im Fokus. So lief das erste Jahr.

Ein Jahr Familien-Conceptstore und Manufaktur „petiteTilda“ in Sickte. Doch was bedeutet eigentlich Conceptstore und wie nahm das Ganze seinen Ursprung? Sarah Erkenbrecher, die das Geschäft in der Bahnhofstraße gemeinsam mit ihrem Mann Steffen führt, blickt zurück: „Eigentlich hat alles damit angefangen, dass wir ein Geschenk zur Geburt brauchten. Da war unsere erste Tochter etwa ein Jahr alt. Ich habe schon früher gern genäht und so habe ich wieder damit begonnen. Das Genähte kam gut an, hat vielen gefallen. Und von da an hat sich das immer weiterentwickelt – mit einem kleinen Produkt fing es an.“