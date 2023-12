Schladen. „Kinder helfen Kindern“ lautet der Gedanke hinter dem „Weihnachtspäckchenkonvoi“ des Round Table 112 Wolfenbüttel/Salzgitter.

Kindern in Not zu helfen hatte sich der Kindergarten Stettiner Straße in Schladen vorgenommen, als er sich an der Aktion „Weihnachtspäckchenkonvoi“ mehrerer Serviceclubs beteiligte. Und das Ergebnis war beachtlich: 42 Päckchen konnte Marcus Schäfftlein vom Round Table 112 Wolfenbüttel/Salzgitter in Empfang nehmen, weshalb er sich bei der Kita-Leitung und den Kindern für die tolle Unterstützung bedankte.