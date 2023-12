Wolfenbüttel. Auf der Landstraße 495 hinter Halchter verlor der Fahrer die Kontrolle und krachte in einen Baum. Die Bergung steht noch an.

Ein LKW-Fahrer ist am Montagnachmittag gegen 15 Uhr auf der Landstraße 495 in Wolfenbüttel gegen einen Baum gefahren. Kurz hinter einer leichten Kurve hinter Halchter verlor der LKW-Fahrer die Kontrolle über seinen Volvo. Der LKW geriet ins Schlingern und krachte dann gegen einen etwa 18 Meter hohen Baum am Straßenrand. Der Baum entwurzelte und fiel um. Weitere Bäume verhinderten zunächst, dass der LKW in den Graben stürzte.

Der Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Linden und Halchter sicherten zunächst den Lastwagen gegen ein weiteres Abrutschen und letztendliches Umkippen.

Die Bergung des Volvos führte ein spezielles Bergungsunternehmen aus. Während der Bergungsarbeiten war die L495 zwischen der Autobahnabfahrt Wolfenbüttel-Süd bis Halchter vollständig gesperrt.

