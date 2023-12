Wolfenbüttel. Der Comiczeichner besuchte den Kunst-Leistungskurs der IGS Wallstraße. Dabei erfuhren die Schülerinnen und Schüler viel Wissenswertes.

Was macht ein Illustrator eigentlich genau? Wie macht man zum Text eine passende Zeichnung? Muss man Kunden suchen oder finden sie einen? Und was macht man bei Anfragen, die nicht zu den eigenen Werten passen? Diese und andere Fragen hatten Schülerinnen und Schüler des Leistungskurses Kunst der Oberstufe der IGS Wallstraße in Wolfenbüttel. Antworten darauf gab Tobi Wagner, seines Zeichens Illustrator und Comiczeichner aus Schöppenstedt. Passend zum Lehrplan-Thema Illustrationen berichtete er über seine Arbeit und gab Einblicke in den Künstleralltag.

Einen Namen machte sich der Illustrator Tobi Wagner unter anderem durch die historischen Comics, die im Ostfalia-Verlag erschienen sind. © Privat

Natürlich hatte der Zeichner auch eine Aufgabe für die Teilnehmenden dabei. Anhand einer textlichen Beschreibung des Büchleins „Kalle-Kuddel Knisterbek und der größte Sturm aller Zeiten“ galt es, die Hauptfigur bildlich umzusetzen. „So, wie ich es auch gemacht habe, als ich den Text bekam. Falsch gibt es eigentlich nicht, wenn man alle beschriebenen Aspekte in der Zeichnung berücksichtigt. Es geht auch darum zuzuhören, was ein Kunde sich wünscht und wie eine Figur beschrieben ist“, so der Illustrator. Die Hauptfigur der von der Autorin Anja Marschall – die sonst hauptsächlich historische Kriminalromane verfasst – ist eine Piratenmöwe.

Gute Noten in Kunst sind kein Muss

Viele Schülerinnen und Schüler suchten im Internet zuerst nach Möwenfotos. „Das ist eine gute Idee, um ein Gefühl für das Motiv zu bekommen. Man hat ja nicht alle Einzelheiten einer Möwe im Kopf“, so Wagner. So zeichneten alle in ihrem eigenen Stil einen Vogel mit Piratenattributen. Realistisch, als Comicfigur, eher als Vogel oder vermenschlicht aufrecht stehend. Hinterher wurden gemeinsam mit Kunstlehrerin Marieke Scherer die Ergebnisse verglichen. Interessant sei laut Schulmitteilung gewesen, dass es viele Gemeinsamkeiten und doch auch Unterschiede in der Darstellung gab.

Nach diesen Einblicken kam die Frage auf, ob der Illustratorenberuf eine Option für die Schülerinnen und Schüler sei. Einige konnten sich vorstellen, von ihrer Kunst zu leben. Andere waren nicht sicher, ob sie ständig auf „Knopfdruck“ kreativ sein könnten. Marieke Scherer und Tobi Wagner stellten noch mal klar, dass eine Eins in Kunst keine Voraussetzung für eine Karriere als Illustrator sei. „Im Unterricht müsst ihr viele Dinge machen, die auf dem Plan stehen, und diese werden nach bestimmten Kriterien bewertet. Das sagt nichts über eure persönliche Art der Kunst aus“, so Scherer. Und Wagner fügte hinzu: „Ich konnte und kann nicht gut realistisch zeichnen, was sich natürlich auch im Kunstunterricht gezeigt hat. Deswegen mache ich ja Comics, die ich gerne mache und kann. Und das tun, was man kann und mag, ist eine gute Basis.“

Wagner ist mit der IGS Wallstraße schon länger verbunden

Tobi Wagner ist mit der IGS Wallstraße seit längerem verbunden. 2019 versteigerte er einen von Prominenten signierten Schulstuhl (www.tobis-stuhlprojekt.de) zugunsten des Fördervereins der Schule. Zudem ist er hier Pate bei „Schule ohne Rassismus“ gemeinsam mit der mehrfachen Deutschen Meisterin im Fußball und ehemaligen Nationalspielerin Anna Blässe.

red