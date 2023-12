Wolfenbüttel. Der Bildhauer und Zeichner, der mit seinen Werken in der Region sehr präsent ist, zeigt seine Kunst noch bis zum 26. Januar 2024.

Mit zum Trichter geformten Händen redet Magnus Kleine-Tebbe über seine Kunst im Schmidt-Terminal. Mehr als dreißig Mal ist dieses Foyer damit allein in diesem Jahr zum Kunst-Terminal Wolfenbüttels geworden. Wenn der Braunschweiger Künstler über Kunst redet, strahlt er nicht nur Begeisterung aus, es ist Verkündigung. Kleine-Tebbe ist von Kunst besessen, er liebt sie. Mit Körper, Sinnen und Stimme. Wenn er über die „harte Plackerei“ mit tonnenschweren Gesteinsbrocken spricht, die er bearbeitet, so muss es in einer hochmittelalterlichen Dombauhütte geklungen haben. Und da sind wir bei der Gotik. Auf sie ist der 1966 in Bremen Geborene in Nürnberg gestoßen. Und dort auch auf seinen Lehrmeister, den Braunschweiger Professor Jürgen Weber, Schöpfer vieler Braunschweiger Skulpturen. Kleine-Tebbe hat die Gotik als Ort, als Tradition seiner künstlerischen Ausdrucksweise empfangen. Es fasziniert ihn die Sandsteinskulptur des heiligen Christophorus an der St. Sebaldskirche zu Nürnberg.