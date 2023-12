Wolfenbüttel. Wie ein unterernährtes Kind aus Wolfenbüttel in Norwegen den schönsten Sommer seines Lebens verbrachte. Rotraud Reichert (79) dankt.

Jedes Mal, wenn die Wolfenbüttelerin Rotraud Reichert die Friedenstanne aus Norwegen auf dem Stadtmarkt sieht, dann überkommt sie eine sehr große Dankbarkeit für die herzliche Aufnahme, die sie als vom Krieg gezeichnetes Kind im Jahr 1953 in Norwegen erfahren durfte. Die Friedenstanne, die seit 1962 den Wolfenbütteler Stadtmarkt weihnachtlich schmückt und am Sonntag erstmals feierlich erleuchtet wird, stellt auch für sie ein „Mahnmal für Frieden und Völkerverständigung“ dar. Ein Zeichen, das gerade jetzt von enormer Bedeutung ist, angesichts der Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten.