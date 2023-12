Wolfenbüttel. Vor der Kirchentür von St. Petrus in Wolfenbüttel steht ein Aufsteller in Regenbogenfarben. Das hat es damit auf sich.

Eine Arbeitsgruppe, die sich für das „Queer-sensible Pastoral“ einsetzt, hat vor der Kirchentür von St. Petrus einen Aufsteller platziert, der Menschen in all ihrer Vielfältigkeit einlädt und sie in der Gemeinde willkommen heißt. Der Aufsteller ist in Regenbogenfarben gestaltet.