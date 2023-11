Wolfenbüttel. Unbekannte Täter haben Schmuck und Bargeld im Wert von 25.000 Euro ergaunert. Ihre Masche? Sie hatten sich als Polizisten ausgegeben.

In Sickte ist es am Mittwochnachmittag, gegen 15.40 Uhr, erneut zu einem Betrug durch „falsche Polizeibeamte“ gekommen, wie die Polizei mitteilt. Ein männlicher Anrufer hat demnach gegenüber einem 86-jährigen Mann angegeben, dass es zu Überfällen in der Nachbarschaft gekommen sei und es nun Hinweise darauf gebe, dass er als nächstes betroffen sein könnte.

Daher übergab der Geschädigte einem unbekannten Mann, der sich als „Kriminalbeamter“ ausgab, an seiner Wohnung im Panneweg Schmuck und Bargeld in Höhe von über 25.000 Euro. Der Täter konnte anschließend in unbekannte Richtung fliehen. Folgende Personenbeschreibung wurde angegeben: Der Täter ist männlich, hat eine normale Statur, ist etwa 172 Zentimeter groß, Sein europäisches Aussehen: hellbraune kurze Haare, braune Jacke. Die Polizei Wolfenbüttel sucht Zeugen, die etwas zu dem Sachverhalt beziehungsweise zum Täter sagen können. Dazu kann die (05331) 9330 genutzt werden.

red