Wolfenbüttel. Polizei und Landkreis Wolfenbüttel zeigen Tätern, die durch Aggressionen auffallen, die „Gelbe Karte“. Dann ist die „Pappe“ weg.

Häusliche Gewalt, tätliche Angriffe auf Polizeibeamtinnen und -beamte, Raub und Vergewaltigung - all das sind Beispiele für Delikte, die auf ein hohes Aggressionspotenzial der Täter schließen lassen. Wer so auffällt - und das auch noch mehrfach - erhält in Wolfenbüttel künftig die „Gelbe Karte“. Polizei und Landkreis haben eine entsprechende Vereinbarung am Mittwoch unterzeichnet.