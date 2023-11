Wolfenbüttel. Drei Taucher des WSV 21 stöbern nach Fischbeständen und Müll. Das Problem: Die Sicht im Wasser tendiert gegen Null.

Es war zwar kein Großreinemachen am Wolfenbütteler Stadtgraben. Dennoch blieben immer wieder Spaziergänger an diesem nasskalten Sonntagmorgen stehen. Drei Taucher der Tauchsparte des Wolfenbütteler Schwimmvereins (WSV) 21 stiegen in voller Montur ihrer Trockentauchbekleidung ins nur fünf bis sechs Grad kalte Gewässer. „Was passiert hier?“ – „Wonach suchen Sie?“ Udo Berger, Vorsitzender des Anglersportvereins (ASV) Wolfenbüttel, stand den Spaziergängern, viele von ihnen mit Hunden unterwegs, Rede und Antwort. „Einkaufswagen und Elektroräder“, sagte der ASV-Chef und lachte dabei verschmitzt. Es war nur die halbe Wahrheit.