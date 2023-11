Wolfenbüttel. Inhaberin Sabine Umunna ist seit Oktober auf der Suche nach einem Nachfolger. So geht es weiter mit dem Kaffeezeit in der Okerstraße.

Runde Tische, eckige Tische, helles Holz und mal dunkles – nichts passt so richtig zusammen und genau das macht die Atmosphäre im Kaffeezeit so passend. Sabine Umunna steht hinter dem aus alten Holzpaletten gefertigten Tresen des Cafés in der Okerstraße und bedient Stammkunde Hermann Gollbitzer. „Hier hat man auch mal Zeit für einen Plausch, es ist viel persönlicher als bei den großen Ketten“, sagt er, als er um kurz vor 12 seinen täglichen Kaffee bei Inhaberin Sabine Umunna bestellt. Doch bald muss der aus Bayern hergezogene Gollbitzer seinen Kaffee womöglich woanders trinken, denn Inhaberin Sabine Umunna ist auf der Suche nach einem Nachfolger.