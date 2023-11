Wolfenbüttel. Die Christdemokraten waren für bedürftige Menschen im Einsatz – und betonten noch einmal den Wert der Einrichtung im Roncallihaus.

Kaltes und ungemütliches Wetter herrschte am vergangenen Sonnabend in der Lessingstadt, als sich die Mitglieder der CDU-Kreistagsfraktion auf den Weg in die Suppenküche begaben, um für zahlreiche Gäste Mittagessen zu kochen. Beteiligt waren laut einer Mitteilung der Fraktion Karl-Heinz Müller, Frank Oesterhelweg, Uwe Schäfer und Andreas Meißler.

Eine warme Mahlzeit in der kalten Jahreszeit wird von den Gästen im Roncallihaus dankend angenommen. Bereits vor der offiziellen Öffnung des Speiseraums hatten sich die Menschen versammelt und freuten sich sichtlich auf das Essen in Gemeinschaft. Viele der Gäste waren alleinstehend.

Hirtentopf und Orangencreme als Dessert

Unter sachkundiger Anweisung von Ulrike Hausen und Christine Juranek wurde, auch dank dem Einsatz von Großküchengeräten, eine schmackhafte Speisefolge zubereitet. Es gab Hirtentopf und zum Nachtisch Orangencreme. Kaffee und Kuchen bildeten den Abschluss. Belegte Brote für das Abendessen gab es mit auf den Weg, heißt es in dem Bericht.

„Unsere ausdrückliche Anerkennung gilt dem ehrenamtlichen Team, welches für hilfebedürftige Menschen seit vielen Jahren sorgt. Die Suppenküche zu unterstützen ist nach den Grundwerten der CDU selbstverständlich. Dieses Engagement bleibt auch nach mehreren Jahrzehnten ein wichtiger Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens in Wolfenbüttel,“ erklärten die Fraktionsmitglieder übereinstimmend am Rande des Kochens.

red