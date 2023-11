Wolfenbüttel. Zum 19. Mal erscheint am 8. Dezember das Spurensuche-Heft. Thema dieses Jahr: Wolfenbüttel und die Oker. Das ist die Geschichte.

Auf 84 Seiten wird in der diesjährigen Ausgabe der Spurensuche Wolfenbüttel die Geschichte der Oker in Wolfenbüttel erzählt. Herausgegeben wird das Heft seit 2002 in der mittlerweile 19. Ausgabe von der Aktionsgemeinschaft Altstadt Wolfenbüttel. Besonders ausführlich werden dieses Jahr die Flößerei sowie die Flussbadeanstalten in der Oker beschrieben. Für die aufwendige Recherche haben die drei ehrenamtlichen Autoren Jürgen Hunger, Dieter Kertscher und Kristian Schlagel ein Jahr lang Archive durchforstet und mit Zeitzeugen gesprochen, darunter auch die 101-jährige Wolfenbüttelerin Inge Damann.