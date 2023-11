Wolfenbüttel. Die Brandstifter wurden damals schnell ermittelt. Laut Polizei gab es keinen ausländerfeindlichen Hintergrund für die Tat.

Unvergesslich wird für den erfahrenen Feuerwehrmann Jörg Koglin einer seiner ersten Einsätze mit der Feuerwehr in Wolfenbüttel sein. Er erfolgte am 22. November 1982 im Kleinen Zimmerhof in Wolfenbüttel, gerade einmal 300 Meter entfernt von der Feuerwache, die damals noch im Kornspeicher am Schlossplatz untergebracht war. Bei diesem Feuer kamen vier Menschen ums Leben. 13 weitere, darunter mehrere Kinder und eine 70-jährige Frau, die aus dem zweiten Stock auf die Straße springen wollte, konnten von der Feuerwehr noch rechtzeitig gerettet werden.