Wolfenbüttel. Das Märchenspiel „Tischlein deck dich“ stand auf dem Programm und gefiel nicht nur den kleinen Zuschauerinnen und Zuschauern.

Ach, welch ein Genuss, dass in Märchen Logik keine Rolle spielen muss. Sonst gäbe es nicht den Spaß an der sprechenden Ziege. Und sonst wäre vermutlich die gierige Wirtin längst aus dem Märchen heraus ausgewandert, spätestens mit dem Goldesel, weg, vielleicht hin nach Malle und hätte dort ein Beauty-Hotel eröffnet. Schade, dann wäre der Spaß mit dem „Knüppel aus dem Sack“ im Winde verweht. Ja, es geht um das Märchen „Tischlein deck dich“ der Brüder Grimm. Seit Jahren steht in der Vorweihnachtszeit ein Märchenspiel der „kleine bühne Wolfenbüttel e.V.“ auf dem Programm. Dreimal vor vielen vollen Stuhlreihen in der Lindenhalle stellte sich das Märchen in einer Bearbeitung von Martha Carmen den kleinen, ganz kleinen und den großen Zuschauenden vor.