Wolfenbüttel. In der Wolfenbütteler Innenstadt wurde am vergangenen Wochenende auf dieses große gesellschaftliche Problem aufmerksam gemacht.

Mit der Farbe Orange soll symbolisch für eine Zukunft ohne Gewalt gegen Frauen geworben werden. So hatten am Wochenende in der Wolfenbütteler Fußgängerzone zum sogenannten „Orange Day“, dem internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen, die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Wolfenbüttel, Simone Reese, und die Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Wolfenbüttel, Carolin Wiek, zu einem Informationsaustausch eingeladen. Mit im Boot saßen Frauenhäuser, lokale Hilfsorganisationen und Unterstützungsnetzwerke.