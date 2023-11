Wendessen. Die vier Musiker geben noch ein Zusatzkonzert. Diese Musik erklingt. Hier gibt es die Karten.

Das Elm-Saxophon- Quartett gibt am Mittwoch, 29. November, um 20 Uhr ein Konzert in der Kirche St. Georg in Wendessen. Dieses Konzert ist laut Internetseite des Kirchbauvereins Wendessen bereits ausverkauft. Allerdings gibt das Quartett am selben Tag um 17 Uhr ein Zusatzkonzert.