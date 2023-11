Wolfenbüttel. Auf der Gedenkfeier in der Martinskapelle wurde für jeden der 24 Unbedachten ein „Licht des Lebens“ entzündet.

Mit dem Zitat des Schriftstellers Gerhard Hauptmann „Mit jedem Menschen stirbt eine Welt“ beginnt das „Ökumenische Bestattungsliederbuch“, das in der Martinskapelle des Wolfenbütteler Hauptfriedhofs ausliegt. Die Kapelle war am Freitagnachmittag mit Trauernden gefüllt. Es mussten sogar noch zusätzlich Stühle aufgestellt werden, so groß war der Andrang zu der Gedenkfeier für Unbedachte durch den Hospizverein Wolfenbüttel. Die Gedenkfeier, die zum zweiten Mal stattfand, wurde von der Stadt unterstützt.