Wolfenbüttel. Die Maker-Academie ist nun auch in Wolfenbüttel vertreten. So sieht das Angebot für Kinder und Jugendliche aus.

Ida (8), ihr Bruder Eric (10) und Thorwin (10) staunen: Dieser Glaskasten ist ein 3D-Drucker und hat tatsächlich eine Spielzeugrakete aus rotem Plastik produziert. Ein außerschulischer, gemeinnütziger Lernort ist mit der Maker-Academiy nun auch in Wolfenbüttel entstanden. Die Protohaus gGmbH bietet ein gemeinnütziges Programm für zukunftsorientierte digitale und technische Bildung. Seit zwei Jahren ist sie in Braunschweig tätig und nun auch in Wolfenbüttel.