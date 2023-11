Wolfenbüttel. Donnerstag und Freitag ist es zu mehreren Delikten im Landkreis Wolfenbüttel gekommen. Bei diesen Taten ermittelt die Polizei.

Bislang unbekannte Täter haben am Donnerstag zwischen 17.15 und 17.35 Uhr ein schwarzes Rennrad der Marke Canyon gestohlen. Nach Angaben der Polizei Wolfenbüttel war es am Fahrradständer vor einem Lebensmittelmarkt in Wolfenbüttel, Neuer Weg, angeschlossen. Hinweise an die Polizei Wolfenbüttel unter (05331) 9330.

Unbekannter zerkratzt Pkw im Neuen Weg in Wolfenbüttel

Zwischen 8.45 und 10.15 Uhr hat ein unbekannter Täter am Freitag einen PKW BMW X6 im Heckbereich zerkratzt, der am Neuen Weg in Wolfenbüttel auf dem Parkplatz vor einem Fitnessstudio abgestellt war. Die Polizei erbittet Hinweise unter (05331) 9330.

Einbrecher stehlen Gegenstände aus Cremlinger Einfamilienhaus

Einbrecher haben am Freitag in der Dämmerung die Abwesenheit der Bewohner eines Einfamilienwohnhauses in der Cremlinger Straße Lerchenfeld genutzt, sind gewaltsam in das Haus eingedrungen und haben diverse Gegenstände daraus gestohlen. Tatzeitraum war laut Polizei zwischen 15.50 und 18.40 Uhr. Hinweise auf verdächtige Personen oder Beobachtungen unter (05331) 9330.

red