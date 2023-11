Remlingen. Insgesamt 30 Päckchen trugen die Schülerinnen und Schüler zu der Charity-Aktion des Round Table 112 Wolfenbüttel/Salzgitter bei.

Nach guter Vorbereitung in ganz Deutschland startet in dieser Woche der Weihnachtspäckchenkonvoi des Serviceclubs „Round Table Deutschland“. Auch die Schulgemeinschaft der Grundschule Remlingen hat sich in Kooperation mit dem hiesigen Round Table 112 Wolfenbüttel/Salzgitter an dieser Sammelaktion beteiligt. Darüber informiert die Schule in einer Pressemitteilung.

„Wir freuen uns, dass unsere Grundschule mit insgesamt 30 Päckchen einen kleinen Teil zu dieser großartigen Aktion beitragen konnte“, berichtet Schulleiter Lars Eberst. „Die Schulgemeinschaft war auch in diesem Jahr sehr spendierfreudig. Wir haben bereits vor den Herbstferien Lebensmittelspenden für die Tafel gesammelt und fast alle Eltern haben sich als Sponsoren für den Lesemarathon bereit erklärt. Herzlichen Dank für dieses großzügige Engagement.“

Konvoi fährt nach Osteuropa

Die Grundschule Remlingen hat sich in diesem Jahr zum ersten Mal am Weihnachtspäckchenkonvoi beteiligt und möchte diese Aktion gern fortführen. Die Kinder hatten große Freude, ihre Päckchen zu verpacken, und haben diese mit viel Stolz in der Schule präsentiert, heißt es in der Mitteilung.

Auch in diesem Jahr werden tausende Weihnachtspäckchen unter anderem in Richtung Bulgarien, Rumänien und in die Ukraine von hunderten ehrenamtlichen Helfern transportiert. Dort würden sie bereits von zehntausenden Kindern mit leuchtenden Augen und staunenden Gesichtern erwartet.

