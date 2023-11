Wolfenbüttel. Der 2. Rathausdialog, diesmal zum Thema Wohnen, war ein Erfolg. Hier erfahren Sie, was gerade in der Harzstraße geplant wird.

In die Zukunft schauen kann auch bedeuten, Perspektiven zu sehen. Die Reihe der Wolfenbütteler Rathausdialoge setzt sich fort. Nachdem es in der ersten Veranstaltung dieser Art um Kinderbetreuung ging, wurde jetzt ein anderes heißes Thema angefasst: Das Wohnen. Wohnen in Zukunft. Wo werden Herausforderungen sichtbar? Welche Lösungsansätze sind denkbar? Welche Ansprüche werden Wolfenbütteler voraussichtlich an einen künftigen Wohnungsmarkt stellen? Lebensmodelle verändern sich rapide. Welche Wohnmodelle passen zu ihnen? Fragen an Fragen. Zu diesem weit gefächerten Themenkreis gab Stadtbaurat Klaus Benscheidt einen Einblick in das „Siedlungsentwicklungskonzept“ der Stadt Wolfenbüttel, dem „Wohnzimmer der Region“ eben. Viele Bürgerinnen und Bürgern waren der Einladung zum Rathausdialog in den Rathaussaal gefolgt Dieser Dialog gebe „keine fertigen Lösungen“, so Benscheidt, sondern nehme „Gedanken und Ideen auf, die weitergeführt“ würden.