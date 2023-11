Wolfenbüttel. Viel Blaulicht im Ortsteil Linden: Da in dem Logistik-Unternehmen Gefahrstoffe lagern, wurden Spezialkräfte hinzugezogen.

Bei der Firma Imperial Chemical Logistics in Wolfenbüttel-Linden hat es in der Nacht zu Freitag einen Feuerwehr-Einsatz gegeben. Es brannte dort in einem Gebäude auf dem Betriebsgelände an der Wendessener Straße, informierte ein Sprecher der Stadtfeuerwehr.

Gegen 2 Uhr hieß es, dass das Feuer unter Kontrolle sei – da sich in dem betroffenen Bereich Gefahrstoffe befinden, wurden noch Spezialkräfte angefordert. Laut Niedersachsens Umweltministerium lagern am Firmenstandort in Linden mehrere Tausend Tonnen feste, flüssige und gasförmige Gefahrstoffe.

Über die Brandmeldeanlage waren die Wolfenbütteler und Lindener Feuerwehr gegen 1.15 Uhr alarmiert worden. Bestätigt wurde ein Brand in einem Gebäude im Werk. Es wurden weitere Einsatzkräfte nachalarmiert. Ein heulender Alarmton des Werkes und eine automatisierte Durchsage forderte noch bis nach 3 Uhr lautstark alle Betriebsangehörigen wegen eines Störfalls auf, das Gebäude zu verlassen. Die Durchsagen waren noch weit außerhalb des Geländes bis in die Nachbarschaft zu hören. Der Einsatz endete um kurz vor 4 Uhr.

Dieser Artikel wird aktualisiert.