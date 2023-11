Wolfenbüttel. Der Historiker Hans-Ulrich Ludewig hielt in der JVA-Gedenkstätte Wolfenbüttel einen Vortrag über die Justiz im Nationalsozialismus.

Es hat lange gedauert, bis in der jungen Bundesrepublik die NS-Justizurteile auch als NS-Unrechtsurteile anerkannt wurden. Für Opfer der NS-Unrechtsjustiz, die auch in Braunschweig praktiziert wurde, eine schrecklich lange, eine furchtbare Zeit. Nun hielt der Historiker Hans-Ulrich Ludewig in der Gedenkstätte des ehemaligen Strafgefängnisses Wolfenbüttel einen Vortrag zum Thema „Justiz und Nationalsozialismus im Land Braunschweig“. Ludewig betonte, über Jahrzehnte habe die Meinung gegolten, da die Richter an den Sondergerichten überzeugte Mitglieder der NSDAP waren, hätten sie eben auch kein Recht beugen können, sie hätten nach damals geltendem Recht geurteilt. Aber was waren diese Sondergerichte, „deren Richter, die alle aus einem konservativ-nationalen Milieu kamen, nach 1945 so gar nichts passiert ist, und die eine Säule des NS-Systems waren“? Einige dieser Richter am Braunschweiger Sondergericht seien später wieder in die Justiz zurückgekehrt, hätten volle Ruhestandsbezüge erhalten oder hätten in der Braunschweigischen Landeskirche Karriere gemacht. „Diktaturen verwenden aus Gründen der Selbstdarstellung den Schein der Gerechtigkeit“, so Ludewig. Grundlage der Sondergerichte waren die „Reichstagsbrandverordnung“ und die „Heimtückeverordnung“. Die Sondergerichte hätten die Rechte der Angeklagten massiv eingeschränkt. „Sie arbeiteten nach eigenem Selbstverständnis an der ‚Inneren Front‘. Sie hatten in den ersten Jahren zunächst einzuschüchtern, zu disziplinieren.“ Es habe für die Richter und Staatsanwälte durchaus Spielräume gegeben, hat Ludewig in seinen Nachforschungen ermittelt, einige wenige Mitglieder der Justiz hätten sie genutzt, andere massiv ausgenutzt.