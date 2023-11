Wolfenbüttel. Ob Karussell, Tombola oder leckerer Grünkohl: Der vorweihnachtliche Basar der Lebenshilfe hatte für jeden etwas zu bieten.

Eitel Sonnenschein bei der Lebenshilfe in Wolfenbüttel: Der diesjährige vorweihnachtliche Basar fand bei strahlend blauem Himmel statt. Wie die Lebenshilfe in einer Pressemitteilung berichtet, besuchten schon in der ersten Stunde hunderte Gäste das Gelände an der Mascheroder Straße, und der Zustrom riss nicht ab – obwohl die Anfahrt durch die Umleitung über den Exer nach wie vor kompliziert ist.

Der Basar war diesmal als runde Sache angelegt. Hinter der Kantine war der Festplatz rund um den gesperrten Parkplatz mit Buden bestückt und weihnachtlich mit vielen Tannen hergerichtet. Auch in den Gebäuden gab es viel zu sehen, und in der Turnhalle konnten sich die Kinder bei Spiel und Spaß austoben. Draußen lockte ein Karussell die Jüngsten, während sich alle anderen an Kuchen, Grünkohl oder Gegrilltem satt essen konnten. Auch die Lose der gut bestückten Tombola fanden wieder reißenden Absatz.

Eigenproduktion noch durch die Pandemie beeinträchtigt

Recht überschaubar sei diesmal das Angebot an Eigenprodukten der Lebenshilfe gewesen, obwohl gerade die weihnachtlichen Deko-Stücke seit Jahrzehnten zum starken Ruf dieses Basars beigetragen hätten. „Die Herstellung muss erst wieder ins Laufen kommen“, erklärte Lebenshilfe-Geschäftsführer Bernd Schauder. Die Produkte stammten in der Vergangenheit aus den Wolfenbütteler Werkstätten sowie von anderen Lebenshilfe-Standorten. „Wir hängen alle zusammen noch dem Loch aus der Coronazeit hinterher.“

Doch für den Basar hatten die Mitarbeiter und Beschäftigten wieder viel Zeit investiert, wie der Vereinsvorsitzende Joop van den Heuvel bei der Begrüßung hervorhob. „Es ist alles sehr schön geworden, und das wird ein phantastischer Tag. Ich danke euch allen!“

Schweigeminute für die Opfer von Kriegen und Krisen

Auch Uwe Schäfer war voll des Lobes für die alljährliche Aktion. Der stellvertretende Landrat eröffnete den Basar als Schirmherr nicht zum ersten Mal: „Es ist wie immer eine wunderbare Veranstaltung.“ Doch er wollte die besinnliche Vorweihnachtszeit nicht beginnen, ohne auf die schlimmen Ereignisse der vergangenen Monate und Jahre hinzuweisen: „Denn es ist auch eine schwierige Zeit: Es gibt viele Tote in der Ukraine, in Israel und im Gazastreifen – alles in allem ist es eine unerträgliche Situation.“

Schäfer forderte die Gäste auf, im Gedenken an diese Tragödien eine gemeinsame Schweigeminute abzuhalten. „Das steht uns, die wir auf der Sonnenseite des Lebens sind, gut an.“ Alle machten mit.

red