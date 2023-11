Wolfenbüttel. Die Umstände des Anschlags vom 22. November 1982 auf das Haus der Familie Bezci vom Kleinen Zimmerhof sind immer noch ungeklärt.

Der Schmerz über die Zerstörung ihrer Familie durch einen Brandanschlag war den beiden letzten Überlebenden der Familie Bezci, Selma und Serpil Bezci, auch 41 Jahre nach dem mörderischen Anschlag auf ihr Haus am Kleinen Zimmerhof in Wolfenbüttel anzumerken. Immer wieder brachen sie während der Gedenkveranstaltung in den Räumen der Wolfenbütteler Moschee in Tränen aus.