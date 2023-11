Wolfenbüttel. Ein Alfa Romeo verschwand vom Gelände eines Wolfenbütteler Autohauses. Und: An der B79 wurde ein Blitzer mit Absperrband umwickelt.

Ein Alfa Romeo im Wert von etwa 30.000 Euro ist durch bislang unbekannte Täter von dem Gelände eines Autohauses in Wolfenbüttel gestohlen worden. Dies teilt die Polizei mit. Die Tat ereignete sich in dem Zeitraum zwischen Dienstag, 18 Uhr, und Donnerstag, 9.30 Uhr.

Durch eine Nahbereichsfahndung konnte der Pkw in örtlicher Nähe zum Tatort aufgefunden und sichergestellt werden. Die Polizei Wolfenbüttel sucht Zeugen unter (05331) 9330.

Unbekannte beschädigen stationären Blitzer und bekleben ihn mit Stickern

Ebenfalls noch unbekannt sind die Täter, die die stationäre Blitzeranlage an der Bundesstraße 79 bei Wittmar, an der Leipziger Straße, am Mittwoch, 22. November, gegen 14.35 Uhr beschädigt haben. Wie die Polizei mitteilt, weisen die Panzerglasscheiben der Anlage Risse auf und wurden mit Stickern beklebt. Zudem sei der gesamte Blitzer mit Absperrband umwickelt worden. Die Polizei in Schöppenstedt sucht nun Zeugen zu dem Sachverhalt unter (05332) 946540.

red