Winnigstedt. Die neue öffentliche Schnellladesäule der Landwind-Gruppe wird ausschließlich mit Strom aus erneuerbaren Energien gespeist.

In Winnigstedt im Landkreis Wolfenbüttel ist die erste öffentliche Schnellladesäule in Betrieb gegangen. An dieser Ladesäule können rund um die Uhr zwei E-Autos gleichzeitig mit jeweils 50 Kilowatt laden. Darüber informiert die Landwind-Gruppe in einer Pressemitteilung.

Windenergieanlagen stehen direkt nebenan

Fahrern von E-Autos stehe demnach nun an der Hauptstraße in Winnigstedt eine öffentliche Ladesäule zur Verfügung. „Mit einer öffentlichen Schnellladesäule sendet unser Ort ein starkes Signal für die E-Mobilität in unserer Region“, wird Michael Waßmann, Bürgermeister der Gemeinde Winnigstedt, in der Mitteilung zitiert. Betrieben wird die Ladesäule von der Landwind-Gruppe, die nach eigenen Angaben direkt nebenan zwölf moderne Windenergieanlagen errichtet. Der zur Unternehmensgruppe gehörende Energieversorger LandStrom beliefere die Ladesäule mit 100 Prozent Erneuerbarer Energie. „E-Autos machen nur Sinn, wenn sie ausschließlich mit Ökostrom geladen werden“, so Bärbel Heidebroek, Geschäftsführerin der Landwind-Gruppe.

Eine Ladung dauert etwa 40 Minuten

Die Fahrzeuge können über einen QR-Code oder mit der EnBW-Karte geladen werden. Das Laden über den QR-Code mit dem LandStrom-Ladetarif kostet 59 ct/kWh. Bei der Ladesäule handele es sich um eine DC-Ladesäule. „Das heißt, hier kann schnell geladen werden. Eine Ladung dauert ungefähr 40 Minuten. Die Ladedauer hängt dabei von der Kapazität, der Temperatur sowie dem Ladezustand des Akkus ab. Je leerer die Batterie, desto schneller lädt sie“, erklärt Pascal Geißler, Projektleiter für öffentliche Ladesäulen bei der Landwind-Gruppe. Der Standort am Parkplatz für Grundschule, Kita und Turnhalle sei bewusst gewählt, so Bürgermeister Waßmann: „Hier halten viele Menschen, die zukünftig mehr und mehr elektrisch mobil sein werden.“ Die Ladesäule, die im Rahmen des Bundesförderprogramms „Ladeinfrastruktur vor Ort“ gefördert wurde, ist hier abrufbar.

red