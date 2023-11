Wolfenbüttel. Durch die Rückzugsorte und Nahrungsquellen für Kleinstlebewesen wird Biodiversität gefördert. Hier lesen Sie, welche Ausnahmen es gibt.

Aktuell sind die Mitarbeiter des Tiefbauamtes – Abteilung Grünflächen – fleißig dabei, im Stadtgebiet das herabgefallene Laub zu beseitigen. Darüber informiert die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung und berichtet von einer veränderten Herangehensweise der städtischen Mitarbeiter.

Städtische Mitarbeiter bei der Arbeit mit Laubbläsern. © FMN | Stadt Wolfenbüttel

Da Laub einerseits Kleinstlebewesen wie zum Beispiel Wirbellosen und Gliederfüßlern als Nahrung und Rückzugsort im Winter diene und anderseits beim Zersetzungsprozess wichtige Nährstoffe freisetze, werde seit diesem Jahr umso mehr darauf geachtet, dass das Laub nicht komplett aus den Grünflächen abtransportiert wird, schreibt die Stadt. Es solle dort, wo es hinabfällt, liegenbleiben und teilweise in Grünanlagen und Gehölzflächen hineingeblasen werden.

Rasen wird von dicker Laubschicht befreit

Außerdem würden im ganzen Stadtgebiet Laubhaufen systematisch bis ins Frühjahr liegen gelassen, um den Kleinstlebewesen ein Winterquartier bieten zu können. Ausnahmen sollen Fuß-, Rad-, Überwege sein, diese würden aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht vom Laub befreit, damit kein Bürger auf dem nassen Laub ausrutscht. Auch Rasenflächen, die mit einer zu dicken Laubschicht bedeckt sind, würden vom Laub befreit, da sonst der sich darunter befindende Rasen eingehen würde.

Durch das Verbleiben des Laubes in den Grünanlagen gehe die Stadt Wolfenbüttel einen weiteren Schritt in Richtung Biodiversitätsförderung und unterstütze dadurch aktiv den Erhalt und die Neuansiedlung von Flora und Fauna, heißt es in der Mitteilung abschließend.

red