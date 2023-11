Schladen. Schüler der Werla-Schule gestalten einen Gottesdienst am Buß- und Bettag. Das hat es mit dem Schuldstein auf sich.

„Lost - wenn möglich, bitte umkehren. Die Route wird neu berechnet“: so lautete das Thema des ökumenischen Schulgottesdienstes der Werla-Schule, der am Buß- und Bettag in der evangelisch-lutherischen Kirche in Schladen stattfand. Ja, wenn das so einfach wäre, im Leben einfach mal auf Reset drücken zu können. Der Buß- und Bettag lud dazu ein. Zentrale Rolle spielte ein großer Schuldstein.