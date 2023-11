Schladen. Im gesamten Museum wird es an den ersten beiden Sonntagen im Dezember weihnachtlich. Hier lesen Sie, was die Organisatoren vorhaben.

Auch zur anheimelnden Jahreszeit lädt das Heimathaus Alte Mühle in Schladen zu einer Ausstellung ein. Eröffnet wird dabei eine Adventsausstellung am 1. Advent, 3. Dezember, um 14 Uhr. Zu sehen sein werden auch noch weiterhin die nostalgischen Puppenstuben, die in der jüngsten Ausstellung viele Besucherinnen und Besucher begeistert hat. Dabei handelt es sich um 14 Puppenhäuser, die nun auch auf Weihnachten einstimmen sollen – so wie es früher einmal war, als unter fast jedem Weihnachtsbaum ein Miniaturstübchen zu finden war.