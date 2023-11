Wolfenbüttel. Die 41-Jährige betreibt seit September ein eigenes Geschäft in der Okerstraße. So erlebte sie die ersten Wochen in der Stadt.

Die Sonne wirft das Licht in den Raum an diesem Morgen. Gleich schließt Gesine Zäuner die Tür auf – und der Tag im Laden kann beginnen. Es sind die Begegnungen mit den Menschen, das Persönliche, die Beratung, die der 41-Jährigen fehlten. Aus diesem Grund entschied sich die Goldschmiedin dafür, ein eigenes Geschäft in der Wolfenbütteler Okerstraße zu eröffnen. „Ich habe mich in den Räumen gleich wohlgefühlt“, berichtet die zweifache Mutter und blickt sich um. Es handelt sich wenig überraschend für Wolfenbüttels Innenstadt um Fachwerk.