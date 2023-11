Wolfenbüttel. Anita Davoudi ist für besondere soziale und akademische Leistungen geehrt worden. Was die Iranerin antreibt, lesen Sie hier.

Anita Davoudi aus dem Iran erhält in diesem Jahr den mit 1000 Euro dotierten DAAD-Preis an der Ostfalia Hochschule. Die Auszeichnung für besondere akademische und soziale Leistungen ausländischer Studierender in Deutschland wird nach Angaben der Bildungseinrichtung jährlich vom Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD) aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) bereitgestellt. „Dieser Preis ist für internationale Studierende gedacht, die hier in Deutschland nicht nur erfolgreich studieren, sondern sich darüber hinaus auch gesellschaftlich einbringen. Anita Davoudi ist eine zielstrebige und vielseitig engagierte Studierende, die diesen Preis voll und ganz verdient hat“, wird Tanja Wulfert vom International Student Office der Ostfalia zitiert.