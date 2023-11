Gielde. Melina Schulz hat sich auf ihrem beruflichen Weg als Tischlermeisterin durchgesetzt. Aber der ist auch noch lange nicht zu Ende.

Das Berufsleben ist keine Sackgasse und viele Ziele sind zu erreichen, auch wenn vielleicht nicht immer auf direktem Weg. Diese Erfahrung machte auch Melina Schulz. Aufgewachsen in Vienenburg wohnte die heute 25-jährige von 2017 bis 2020 in Gielde, danach zwei Jahre in Wolfenbüttel. Aufgrund ihrer Ausbildung lebt sie aktuell in Hildesheim. Ihre Eltern in Gielde besucht sie regelmäßig.