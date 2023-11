Weddel. Die Schließung der SB-Filiale kommt nicht bei allen gut an. Die Sparkasse spricht von geringer Auslastung und Sicherheitsaspekten.

„Die BLSK lässt die Bürger von Weddel im Stich!“ Unter anderem mit diesen Worten richtete sich ein Leser an unsere Redaktion: Es geht ihm um die Automaten und Kontoauszugsdrucker am Dorfplatz in Weddel. Dort hatte die Braunschweigische Landessparkasse, also BLSK, vor rund zwei Wochen die Serviceleistung eingestellt.

Zu den Gründen äußert sich Sprecherin Marion Thomsen auf Anfrage: „Im Rahmen der regelmäßigen Evaluierung der Kundenströme haben wir feststellen müssen, dass die Geräte am Standort Weddel eine sehr geringe Auslastung hatten, sodass aus wirtschaftlichen Gründen eine Aufrechterhaltung des Standortes leider nicht mehr möglich war. Zudem entspricht der Standort in einem Gebäude in unmittelbarer Nähe zu Wohnbebauung nicht mehr unseren Anforderungen an die Sicherheit von Geldautomatenstandorten.“

Schutzmaßnahme gegen Sprengungen

In diesem Zusammenhang geht es auch um die Gefahr einer Automatensprengung, wie es sie in jüngster Vergangenheit häufiger gab in der Region. Aus diesem Grund hatte sich auch die Volksbank vor rund 13 Monaten entschieden, sich in Salzgitter-Lichtenberg zurückzuziehen. Damals hieß es, dass der Grund dafür laut des Pressesprechers der Volksbank Wolfenbüttel eG eine Schutzmaßnahme gegen Sprengungen sei, da man auch umliegende Anwohner schützen wolle.

Die Lichtenberger Filiale der BLSK war zuvor zweimal Ziel einer Automatensprengung. Erst in dieser Woche kündigte auch die Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg an, einige SB-Filialen vorübergehend zu schließen und spricht von drastischen Schutzmaßnahmen. Seit diesem Dienstag kann an zehn Standorten kein Bargeld mehr abgehoben werden.

Zurück aber in den Landkreis Wolfenbüttel: Unverhofft kommt die Schließung der SB-Filiale aus Sicht der Landessparkasse in Weddel nicht. Thomsen: „Unsere Kundinnen und Kunden wurden im Rahmen der persönlichen Beratungsgespräche, die bisher bereits in unserer Filiale in Cremlingen stattfinden, über die Schließung informiert und in diesen Fall nicht noch einmal angeschrieben.“

„Das Vorgehen der BLSK halte ich für rücksichtslos gegenüber den Einwohnern von Weddel, insbesondere gegenüber den älteren, eventuell in ihrer Mobilität eingeschränkten Einwohnern, die kein Online-Banking machen wollen oder können“, heißt es im Schreiben an die Redaktion unter anderem. Der Leser fordert die Sparkasse auf, die Automaten wieder aufzubauen.

Die Braunschweigische Landessparkasse rät ihren Kunden aus Weddel: „Unsere nächste Filiale befindet sich im 4,5 Kilometer entfernten Cremlingen. Hier halten wir neben der SB-Filiale auch ein umfangreiches Beratungsangebot für unsere Kundinnen und Kunden bereit.“