Schandelah. Mit einem kleinen Umzug durch das Dorf läuteten die Mitglieder die Session ein. Am 11. Februar findet der nächste Schoduvel statt.

Selbst die Regenschirme passten zur Aufmachung – alles war in Rot und Weiß gehalten: der Motivwagen, die Karnevalisten der Jungen Gesellschaft, ja, selbst die Regenschirme. Es ist der 11. November, also der 11.11. – Start in die Karnevalssession. Und das nicht nur im Rheinland oder benachbarten Braunschweig, sondern auch im beschaulichen Schandelah.